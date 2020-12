Le 10 scene sexy più belle del 2020: da Matilda De Angelis a Kate Winslet, un anno senza veli

Anche quest'anno il sito specializzato "Mr. Skin" ha stilato la sua top 10 delle scene più sexy dell'anno . In una stagione in cui l'industria cinematografica è stata falcidiata dalla pandemia di Covid, a far da padrone sono state le serie tv, anche se qualche film si è comunque fatto notare, più in streaming che in sala. Tra le protagoniste ci sono dive affermate, come Kate Winslet e Margot Robbie , emergenti come Ida Egvoll e anche un'italiana, Matilda De Angelis .

Le 10 scene più sexy del 2020: da Margot Robbie a Kate Winslet 10) Alison Brie in "Horse Girl" Da video 1 di 27 10) Alison Brie in "Horse Girl" Da video 2 di 27 10) Alison Brie in "Horse Girl" Da video 3 di 27 3) Beatrice Barichella in "We Are Who We Are" Da video 4 di 27 3) Beatrice Barichella in "We Are Who We Are" Da video 5 di 27 2) Daisy Edgar-Jones in "Normal People" Da video 6 di 27 2) Daisy Edgar-Jones in "Normal People" Da video 7 di 27 2) Daisy Edgar-Jones in "Normal People" Da video 8 di 27 9) Elle Fanning in "The Great" Da video 9 di 27 9) Elle Fanning in "The Great" Da video 10 di 27 7) Ida Engvoll in "Love & Anarchy" Da video 11 di 27 7) Ida Engvoll in "Love & Anarchy" Da video 12 di 27 7) Ida Engvoll in "Love & Anarchy" Da video 13 di 27 6) Jurnee Smollett-Bell in "Lovecraft Country" Da video 14 di 27 6) Jurnee Smollett-Bell in "Lovecraft Country" Da video 15 di 27 6) Jurnee Smollett-Bell in "Lovecraft Country" Da video 16 di 27 6) Jurnee Smollett-Bell in "Lovecraft Country" Da video 17 di 27 1) Kate Winslet in "Ammonite" Da video 18 di 27 1) Kate Winslet in "Ammonite" Da video 19 di 27 4) Margot Robbie in "Dreamland" Da video 20 di 27 4) Margot Robbie in "Dreamland" Da video 21 di 27 4) Margot Robbie in "Dreamland" Da video 22 di 27 5) Matilda De Angelis in "The Undoing" Da video 23 di 27 5) Matilda De Angelis in "The Undoing" Da video 24 di 27 5) Matilda De Angelis in "The Undoing" Da video 25 di 27 8) Thomasin McKenzie in "True Story of the Kelly Gang" Da video 26 di 27 8) Thomasin McKenzie in "True Story of the Kelly Gang" Da video 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

La De Angelis è una delle protagoniste della serie "The Undoing", con Hugh Grant e Nicole Kidman. Con il persionaggio di Elena, particolarmente disinibito e senza remore, si è fatta notare anche dal pubblico internazionale. Ma non è l'unica italiana a essere entrata di diritto in questa top 10. C'è anche la splendida Beatrice Barichella, attrice padovana del cast di "We Are Who We Are", la serie di Luca Guadagnino.

Ma una veterana come Kate Winslet ha sbaragliato la concorrenza delle stelle emergenti. Lo ha fatto con una scena dall'altissima carica erotica, una sequenza di sesso omosessuale girata insieme a Saorsie Ronan per il film "Ammonite", e che è stata giudicata la scena sexy più rovente del 2020