Laurel Halo ai Bagni Misteriosi per TranceParenti

Compositrice, produttrice, musicista e dj, Laurel Halo è nata a Detroit, si è fatta un nome a New York e Berlino, e recentemente si è trasferita a Los Angeles, dove insegna alla Cal Arts. Fion qui ha avuto una carriera singolare, senza due dischi uguali. Le sue prime uscite danzavano ai margini del nascente movimento vaporwave; da allora ha esplorato l'avant-pop, la techno scheggiata da trattamenti vocali alieni. Negli ultimi anni, ha messo sempre più in primo piano l’astrazione e la dissonanza, e il suo ultimo album "Atlas" è chiaramente un’estensione delle linee di indagine dietro "Raw Silk Uncut Wood" del 2018 e la colonna sonora "Possessed" del 2020. Qui come là, l'atmosfera e la struttura hanno la precedenza sul ritmo o sulla melodia. E nell'album i suoi passaggi più impenetrabili si trasformano in splendidi archi travolgenti o cadenze di pianoforte agrodolci. Il quinto album solista di Laurel Halo è la mappa di un universo diafano in cui le forme si disintegrano nel soffio di un respiro.