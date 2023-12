Laura Pausini ferma il concerto e "rimprovera" lo spettatore distratto dal telefonino

A un certo punto la cantante ha interrotto lo show per scendere in platea a parlare con uno spettatore un po' troppo... distratto. "Mi avvicino un attimo a questo signore - ha detto mentre scendeva - che è tutta sera che manda messaggi e siccome, purtroppo, io ho questo carattere... sono del toro...". E così ha iniziato a chiedere allo spettatore cosa stesse facendo e perché fosse così distratto. Non mancando di sottolineare una cosa: "Che segno è? Gemelli! - è sbottata scherzando -. Perché a me i gemelli mi prendono sempre un po' per il culo".

Tgcom24

Dopodiché ha chiesto allo spettatore un po' imbarazzato cosa stesse facendo. "Stavo guardando" ha risposto lui... spiegando che in realtà stava cercando il nome delle coriste della band di Laura. La quale non ha risparmiato una frecciatina ("Le ho presentate proprio mentre tu scrivevi") e poi gliele ha presentate. Dopodiché la Pausini ha chiuso il siparietto dando un'occhiata al telefonino del signore e vedendo che in effetti stava leggendo un articolo sul suo World Tour, non ha perso occasione di rifargli a pochi centimetri di distanza la posa in cui compariva nella foto del sito.

Instagram