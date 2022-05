Laura Pausini positiva al Covid, all'Eurovision aveva avuto un malore: "Qualcosa non andava..."

Lo ha annunciato lei stessa sui social. "Ebbene sì, c'era qualcosa che non andava... Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare", ha scritto la cantante sui social. Proprio sabato, la conduttrice dell'Eurovision aveva avuto un malore - un calo di pressione - durante la finale del contest che l'aveva costretta ad assentarsi per oltre mezz'ora.