Laura Pausini, piratato il nuovo singolo: "Ecco come rovinare le canzoni pop"

Il nuovo brano di Laura Pausini " In questa nostra nuova casa ", in cui canta con Biagio Antonacci, uscirà il 22 marzo ma in queste ore è già stato diffuso illegalmente online. A darne notizia alcuni fanclub vicini alla Pausini, che lo hanno subito comunicato alla cantante. "Ecco come rovinare la storia delle canzoni pop ... in classifica non andranno mai se continuano tutti a passarsele..." il commento amareggiato di Laura su Twitter.

"A me sta storia succede sempre... sta per uscire un singolo e ce l’hanno già tutti prima che esca.. sta storia deve finire" ribadisce la Pausini in un botta e risposta social. Con l'aiuto dei fan la cantante ha cercato di ricostruire l'accaduto per scovare il "traditore": "Nessuno sapeva della canzone.. l'abbiamo consegnata (come si deve fare in Italia) alle radio perché la trasmettano venerdì. Ma le radio hanno un'etica. Non credo sia uscita da lì.. o avete il nome di chi sto cercando?"



La Pausini ha poi punzecchiato i fan, complici di queste situazioni. "Ma se arriva a voi, ci sarà un primo che la riceve e sa da chi. Non è arrivato per caso il momento di farsi sentire davvero... con me?" ha ribadito. La cantante ha anche offerto una ricompensa a chi dovesse passarle informazioni utili: "Mandatemi nome e cognome e sarete in prima fila ad uno dei nostri concerti. Gratis. Vediamo chi parla".