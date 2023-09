Il 2023 rappresenta per Laura Pausini l’anno del ritorno, che coincide con i suoi 30 anni di carriera. La cantante ha voluto celebrare il traguardo sul palco, con una maratona live di 24 ore da record e tre speciali performance a New York, Madrid e Milano.

L'album

L'album, che arriva a cinque anni di distanza dal precedente "Fatti sentire", sarà disponibile a partire da venerdì 27 ottobre, mentre è già in pre-order anche in edizione deluxe. "Anime Parallele" è un vero e proprio concept album, che celebra l'individuo raccontandolo attraverso esperienze diverse tra loro. All'inteno troveranno spazio storie di persone diverse, compresa la stessa artista, il cui sogno è quello di vivere in un mondo in cui condividere luoghi, ma non per forza idee, e nel quale vigono rispetto e amore.