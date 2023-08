La cantante romagnola ha scelto l'Italia per le meritate vacanze. Laura Pausini ha postato una foto in un ristornate tipico della zona e con gli amici più cari, tra cui Paride Vitale, pr e vincitore di "Pechino Express" con Victoria Cabello.

Il tour a dicembre

Dopo il debutto dell’Anteprima World Tour che ha visto l’artista italiana più premiata al mondo esibirsi con tre concerti sold out in Piazza San Marco a Venezia e in Plaza de Espana a Siviglia, prenderà ufficialmente il via da dicembre in Italia il World Tour 2023/2024, che continuerà in Europa, si sposterà in America Latina e si concluderà negli Stati Uniti. Il suo nuovo show internazionale prevede i più grandi successi della sua trentennale carriera e nuova musica.