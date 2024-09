Laura Pausini si fa bionda e annuncia "Ciao/Chao"

Ed eccolo qui il contenuto esclusivo, un nuovo brano che porta la firma di una popstar di fama mondiale come Sam Smith, autore di canzoni come "Stay with me" o "I'm not the only one" oltre che vincitore di 5 Grammy, un Golden Globe e di un Oscar come miglior canzone per "Writing's on the Wall", colonna sonora del film "Spectre" della saga su James Bond. Alla canzone hanno collaborato poi anche la cantautrice ligure Anice, il produttore di grandi successi cone "Set Fire to the Rain" di Adele, Fraser T Smith, il musicista Antonio Dimartino e il marito di Laura Paolo Carta.