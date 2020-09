L'attore Robert Pattinson positivo al Covid: bloccato il set di Batman

Covid sul set di "Batman": Robert Pattinson, la star che interpreta la parte dell'uomo pipistrello, è risultato positivo al virus dopo appena tre giorni dalla ripresa della produzione. Lo riporta "Variety". Il set negli studi di Leavesden (Hertfordshire), in Inghilterra, è stato chiuso e ora Pattinson si trova in isolamento. La Warner ha solo confermato che un membro della produzione è effettivamente positiva al coronavirus senza specificarne il nome.

La Warner Bros ha confermato che la produzione è stata interrotta, pur non lasciando trapelare l'identità della persona che sarebbe infetta. "Le riprese sono temporaneamente sospese", ha reso noto un portavoce della casa di produzione. La lavorazione del nuovo "Batman" era cominciata a gennaio a Londra e si era poi spostata a Liverpool in marzo a causa della pandemia. A metà mese poi, come ovunque nel mondo del cinema e della televisione, le riprese erano state sospese a data da destinarsi.

A causa di questi rinvii, il film dovrebbe adesso uscire il primo ottobre 2021. Secondo "Variety", al regista Matt Reese mancano circa tre mesi di lavoro. Reese di recente ha diffuso un'anticipazione del film nel corso dell'evento virtuale virtuale DC FanDome in cui ha rivelato che la trama è ambientata durante il ciclo "Batman Anno Due" dei comics quando ancora gli avversari del "giustiziere mascherato" non sono ancora formati come veri "cattivi".

Pattinson interpreta una versione di Batman giovane accanto a Colin Farrell (il Pinguino), Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Enigmista) e John Turturro (Carmine falcone). Nel cast recitano anche Peter Sarsgaard e Barry Keoghan.