Arriva "Tenet", il nuovo film visionario di Christopher Nolan: ecco il trailer finale

Dopo tre rinvii dovuti alla pandemia da coronavirus, il 26 agosto arriva nei cinema italiani (negli Usa dal 3 settembre), "Tenet" , firmato da Christopher Nolan , atteso blockbuster con cui il cinema mondiale prova a ripartire davvero dopo mesi di blocco quasi totale. Il titolo è una parola palindroma che arriva dritta dall'enigmistica latina, la trama è nebulosa e poco chiara e "ha a che fare con il tempo e con i diversi modi in cui il tempo funziona", come aveva spiegato il regista.

John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine sono i protagonisti della nuova avventura/esperienza cinematografica concepita dal regista della trilogia di Batman, di "Inception", "Interstellar" e "Dunkirk". Come recita la misteriosa sinossi ufficiale della pellicola, "Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione".

Alla vigilia dell’arrivo nelle sale cinematografiche del nostro Paese, è stato diffuso il lungo trailer finale che anticipa alcuni dei momenti più importanti dell’action-thriller con risvolto fantascientifico, in cui il cineasta britannico promette ancora una volta di unire lo spettacolo a una visione autoriale precisa. Spesso criticato per l'eccessiva freddezza, o per la tendenza a concettualizzare troppo i propri film, mette ancora al centro alcune delle sue ossessioni cinematografiche, la tecnologia e il tempo (la memoria e i ricordi).

Nel rompicapo filmico intessuto da Nolan, la parola Tenet (che significa reggere, guidare) oltre ad essere il nome della misteriosa organizzazione che arruola il Protagonista, è al centro del Quadrato del Sator (ritrovato a Pompei e poi dipinto anche da Dürer) che consiste in un'iscrizione di parole in latino: Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. A seconda del punto in cui si comincia a leggere, le cinque parole danno origine alla stessa frase, facendo della composizione un palindromo (una frase che può essere letta da sinistra a destra e viceversa, ma anche dall'alto in basso e viceversa). Palindromia e inversione del tempo (e quindi necessità di rivederlo più volte per capire tutto) sono i punti focali di un film che cambia perciò a seconda del punto di vista, invitando letteralmente lo spettatore a partecipare all'esperienza sul grande schermo: una riflessione sul cinema stesso.

TOM CRUISE ALL'ANTEPRIMA LONDINESE - Impegnato nelle prove per le riprese di "Mission: Impossible 7", Tom Cruise si è preso una pausa per vedere il nuovo film di Nolan. La star ha postato sul suo profilo Twitter un divertente video, in cui lo vediamo spostarsi per Londra in auto con indosso la sua mascherina protettiva e intrufolarsi a una proiezione speciale di "Tenet", sedendosi tra il pubblico. Terminata la visione, augura a tutti uscendo un "buon ritorno al cinema" e sul film dice: "I loved it", l'ho amato.

