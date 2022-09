Lady Gaga in lacrime dopo il concerto interrotto: "Non era sicuro continuare”

La popstar è stata infatti costretta a interrompere il concerto di Miami per colpa di una violenta tempesta. "Un fulmine che ha colpito il terreno molto vicino a noi. Volevo anche essere la vostra bad bit***, ma voglio anche essere responsabile", ha confessato in lacrime in un video pubblicato su Instagram.

Lady Gaga sta portando in giro per gli Stati Uniti il suo settimo tour, The Chromatica Ball, ma durante la data conclusiva in Florida qualcosa è andato storto. "Mi dispiace che non siamo riusciti a fare l’epica performance di 'Rain On Me' sotto la pioggia, ma quello che vale di più per me è la vita", ha spiegato ai suoi follower. "Non so cosa farei se succedesse qualcosa a qualcuno del pubblico o a qualsiasi membro della mia crew, della mia band, dei miei ballerini".

Nonostante l'amarezza per lo show annullato, i little monsters hanno apprezzato la tenacia di Gaga e le hanno lasciato un dolce pensiero sul palco. "Ringrazio chiunque mi abbia lanciato questi fiori sul palco. Per me questi gesti valgono molto. Vi amo e sono felice che stiamo tutti bene. Ci vediamo presto sul palco. E fino ad allora vi dico che Chromatica non è finita qui".