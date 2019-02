La love story tra Lady Gaga e Christian Carino si è trasformata, come recita il titolo di una canzone della popstar, in una "Bad Romance". Stefanie Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome dell'artista, 32 anni e il suo manager quasi 50enne si sarebbero ufficialmente lasciati. Il rumor era stato diffuso già qualche giorno fa, ma adesso arriva la conferma da parte di un portavoce di Lady Gaga ad Associated Press.

Poche settimane fa lui le aveva regalato un anello di fidanzamento da 400mila dollari, uno zaffiro rosa, pegno d'amore, che Lady Gaga aveva sfoggiato in più occasioni, ma che era misteriosamente scomparso durante gli ultimi Grammy... insieme a Christian. E da allora i due non sono più stati avvistati insieme.



Carino aveva accompagnato la sua Lady invece alla Mostra del Cinema di Venezia 2018, ai Golden Globe 2019 e agli Screen Actors Guild Awards 2019 a gennaio. Da allora più nulla. E così mentre la cantante ed attrice fa il pieno di riconoscimenti, premi e nomination per il "A Star is Born", la sua vita sentimentale si sgretola e la stella dell'amore si spegne.



La separazione, stando alle indiscrezioni, sarebbe tuttavia avvenuta amichevolmente.



La prima volta che Lady Gaga e Christian Carino sono stati visti insieme risale al febbraio 2017, poi nell'ottobre 2018 l'ufficializzazione.

Regalandole l'anello Christian le aveva anche chiesto la mano e la macchina dello showbiz si era già messa in moto nell'immaginare un matrimonio da favola. Adesso sembra che a questa favola sia stata prematuramente aggiunta la parola The End.