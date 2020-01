Lady Gaga attacca la pirateria con un tweet in cui usa una foto... "rubata"

Lady Gaga fa un tweet contro la pirateria e viene bacchettata. La popstar ha infatti fatto un post invitando tutti a "Smetterla" accompagnato da una foto in cui si vede un bambino con indosso un passamontagna che ascolta musica da uno smartphone. Il riferimento è al suo prossimo singolo, finito in Rete qualche giorno fa. Peccato che la foto usata sia stata presa senza diritti da un'agenzia fotografica, che prontamente ha tirato le orecchie alla cantante.

La foto di Shutterstock è infatti quella di preview, con tanto di logo stampato sopra bene a vista per impedire utilizzi fraudolenti. Cosa a cui Gaga, o chi per lei, non ha badato più di tanto. E così ecco che i social media manager dell'agenzia hanno colto la palla al balzo. "Ti sentiamo! Ci piace che gli artisti vengano pagati per il proprio lavoro - hanno scritto -. Qui c'è un link al lavoro del fotografo dove puoi pagare per avere queste immagini di qualità".