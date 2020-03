Lady Gaga annuncia il tour negli stadi e intanto posta selfie con il nuovo fidanzato

Lady Gaga tornerà a esibirsi dal vivo durante la prossima estate. L'annuncio è arrivato dalla stessa popstar che attraverso i social ha svelato le prime date del "The Chromatica Ball", il tour mondiale che prende il nome dal suo nuovo album in arrivo il 10 aprile. Al momento non ci sono in programma date in Italia nelle sei previste. Miss Germanotta si esibir in Europa a Parigi e Londra, e poi farà tappa negli Usa e in Canada. Intanto con l'inequivocabile messaggio "I’ve got a STUPID love" ha postato su Instagram l'ennesimo scatto insieme al fidanzato Michael Polansky.