La vedova di Kirk Douglas compie 101 anni: primo compleanno senza l'amato marito

Seduta su una carrozzina, circondata da palloncini colorati e rigorosamente con la mascherina, come richiede l'emergenza coronavirus. Così Anne Buydens, vedova di Kirk Douglas, scomparso a 103 anni lo scorso 6 febbraio, ha celebrato i suoi 101 anni, circondata dalla sua numerosa famiglia, figli, nipoti e pronipoti. E ad organizzare la festa per il suo primo compleanno senza l'amato marito è stato proprio il nipote Cameron Douglas , che su Instagram ha condiviso gli scatti.

Supera il secolo quindi anche lei, moglie fedele e devota per ben 65 anni dell'attore di "Spartacus", con cui era sposata dal 1954. Una coppia da record la loro, a cui è spettato lo scettro di più longeva di Hollywood, Come da record era stato anche Kirk Douglas, il più longevo premio Oscar in vita, fino a pochi mesi fa.

L'attore, che ha fatto la storia del cinema, era stato sposato dal 1943 al 1951 con l'attrice britannica Diana Dill con cui aveva avuto due figli, Michael e Joel Douglas. Tre anni dopo si era risposato con la produttrice Anne Buydens, con cui ha vissuto fino alla sua morte.

Lui ha già spento 102 candeline, lei ha compiuto 100 anni il mese scorso. Kirk Douglas e Anne Buydens festeggiano adesso i 65 anni di matrimonio. Una coppia da record e la più longeva di Hollywood. Sposata in seconde nozze il 29 maggio 1954, Anne ha dato a Kirk, che aveva già due figli, Michael e Joel, dal primo matrimonio con Diana Dill durato otto anni, altri due eredi maschi, Peter e Eric...

A "fotografare" e condividere sui social gli amati nonni è stato negli ultimi anni soprattutto il nipote Cameron Douglas, figlio di Michael.

Postando uno scatto in cui Anne sorride accanto a Kirk Cameron scrive: "Buon compleanno nonna, 101 anni di amore, luce e guida. Ti vogliamo bene!".

Poi nelle storie l'attore pubblica una serie di foto in cui mostra il party organizzato per nonna Anne. Un dolce tributo che il 41enne ha immortalato dalla sua auto mentre guidava fino a casa dove la festeggiata centenaria stava aspettando seduta sulla sua sedia a rotelle accanto ai numerosi ospiti e al suo cane.

"Eccoci qui, in occasione del 101° compleanno di Anne", dice Cameron nel video che condiviso: "Primo compleanno senza Pappy. Ora continueremo a farlo mentre attraversiamo questa straordinaria processione".



Anche Catherine Zeta Jones ha voluto ricordare il compleanno della "matrigna" sui socia postando uno scatto in cui è accanto a lei: "Buon compleanno alla mia straordinaria matrigna. La nostra regina, nostra nonna. In te è personificato tutto ciò che è buono in una donna. Ti ammiro e ti amo così tanto. 101 anni giovani oggi. Anne Douglas grazie per tutto quello che hai fatto per le persone nel nostro mondo...", scrive l'attrice.



E un tributo arriva anche dalla sorellastra di Cameron, Carys Douglas, figlia di Catherine Zeta Jones, che nelle sue storie su Instagram, ha pubblicato una foto in bianco e nero di Anne e Kirk che sorridono mentre si godono un tuffo in una piscina.

"Buon 101 ° compleanno a mia nonna meravigliosa !! La tua bellezza, intelligenza e grazia sono la mia ispirazione", ha scritto la 17enne.

