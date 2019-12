Kirk Douglas compie 103 anni, è il più longevo premio Oscar maschile ancora in vita 49 di 49 48 di 49 IPA 47 di 49 IPA 46 di 49 IPA 45 di 49 IPA 44 di 49 IPA 43 di 49 IPA 42 di 49 IPA 41 di 49 IPA 40 di 49 IPA 39 di 49 IPA 38 di 49 IPA 37 di 49 IPA 36 di 49 IPA 35 di 49 IPA 34 di 49 IPA 33 di 49 IPA 32 di 49 IPA 31 di 49 IPA 30 di 49 IPA 29 di 49 IPA 28 di 49 IPA 27 di 49 IPA 26 di 49 IPA 25 di 49 IPA 24 di 49 IPA 23 di 49 IPA 22 di 49 IPA 21 di 49 IPA 20 di 49 IPA 19 di 49 IPA 18 di 49 ipa 17 di 49 -afp 16 di 49 ipa 15 di 49 ipa 14 di 49 tgcom24 13 di 49 instagram 12 di 49 ipa 11 di 49 -afp 10 di 49 -afp 49 di 49 -afp 49 di 49 instagram 49 di 49 -afp 49 di 49 -afp 49 di 49 instagram 4 di 49 lapresse 3 di 49 facebook 2 di 49 lapresse 1 di 49 leggi dopo slideshow ingrandisci





Lo ha rivelato Micheal Douglas, il figlio primogenito di Spartacus, 75 anni, in un'intervista in cui ha detto: “Mio padre mi ha supplicato di non organizzare una festa per i 103 anni. Mi ha detto di programmare una cena e di portare i bambini”. Su Instagram invece il nipote Cameron Douglas, figlio di Michael lo ha celebrato con una serie di scatti "Buon compleanno nonnino, sei un regalo per il mondo...", scrive e aggiunge: "Un faro guida e fonte di ispirazione per me. Ti voglio bene".