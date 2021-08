La trapper Chadia Rodriguez indagata per rapina nell'inchiesta della banda dello spray

Chadia Rodriguez nei guai con la banda dello spray Instagram 1 di 19 Instagram 2 di 19 Ansa 3 di 19 Ansa 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 instagram 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Guai in vista per Chadia Rodriguez, l’artista di origini marocchine che lo scorso maggio ha partecipato al Concertone in topless coprendosi i capezzoli con un arcobaleno e gridando "Viva la libertà dell'amore". La trapper è finita nell’indagine che riguarda la cosiddetta banda dello spray, accusata di aver partecipato ad una rapina, nel 2017, insieme ad uno dei ragazzi arrestati per i fatti accaduti il il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo durante la proiezione della finale di Champions. I suoi avvocati però rispondono a tono: "Tutto quel che possiamo dire è che fino ad oggi non le è mai pervenuta alcuna notifica".