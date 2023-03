"La Sirenetta", ecco il poster e il trailer ufficiali del live action in arrivo

Rivisitazione live action dell’omonimo lungometraggio d’animazione del 1989, a sua volta ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, il film è sempre più in dirittura d'arrivo.

Le polemiche Non si spengono però le polemiche, iniziate dopo il rilascio del primo teaser trailer e fin da prima, quando nel 2019 fu scelta Halle Bailey, cantante e attrice di colore, per vestire i panni della protagonista Ariel.

La disputa, soprattutto sui social, è sempre più infuocata, con i detrattori all'attacco: "La Sirenetta non è nera, i canoni dei personaggi vanno rispettati".

Dal canto su Halle Bailey non sta più nella pelle per l'emozione e sul suo profilo social ha condiviso il trailer presentato durante la cerimonia degli Oscar scrivendo: "Non posso crederci... abbiamo presentato il trailer ufficiale de "La Sirentte" agli Oscar"!

I protagonisti Intanto nell'immagine del nuovo poster appaiono tutti i protagonisti della favola, che oltre alla Bailey, nel cast vede Javier Bardem (Re Tritone), Jonah Hauer-King (il principe Eric), Jacob Trambley (Flounder), Awkwafina (Scuttle) , Daveed Diggs (Sebastian) e Melissa McCarthy (Ursula).

Inedita la location. Il film infatti non è stato girato in Danimarca, bensì ai Caraibi, ma ci sono tante scene, alcune delle quali rivisitate al computer girate in Sardegna, nel giugno 2021, tra i litorali di Santa Teresa di Gallura, Aglientu, Castelsardo e Golfo Aranci.



La musica In un intervista al magazine "Empire" i regista ha intanto svelato alcuni inediti dettagli di una nuova canzone composta proprio per la versione live-action del film. Il brano si intitola "For The First Time" e sarà cantato dopo che Ariel stringe un patto con Ursula per trasformarsi in umana.

"La canzone racconta cosa prova Ariel quando arriva a terra, (...) quando indossa delle scarpe, sperimenta l'uso delle gambe. Chiunque abbia un'esperienza diversa si può riconoscere, è qualcosa di meraviglioso e al tempo stesso spaventoso".

La colonna sonora del live action è includerà le amate canzoni di Menken-Ashman tratte dal film d'animazione originale e anche alcune musiche inedite di Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.



E tra chi scommette che questa nuova "Sirenetta" potrebbe pareggiare il live action di "Cenerentola" uscito qualche anno fa, almeno in quanto a successo, e chi invece, già dopo la visione del trailer, storce il naso sulla qualità del film, cresce l'attesa per l'uscita nelle sale.