La Sirenetta nera della Disney riaccende le polemiche sui social.

Il primo teaser trailer di "Little Mermaid" fa infatti discutere. In realtà la diatriba ha radici lontane, quando nel 2019 è stata scelta la cantante e attrice di colore Halle Bailey per vestire i panni di Ariel , nella versione live-action del classico d'animazione diretta da Rob Marshall che arriva al cinema a maggio 2023 . Ora la disputa sui social si fa sempre più infuocata, con i detrattori all'attacco: "La Sirenetta non è nera, i canoni dei personaggi vanno rispettati".

In campo, a difesa della Sirenetta Halle Bailey, si è schierata Djarah Kan, scrittrice e attivista italo-ghanese che in un lungo posta su Instagram ha scritto: "I sommelier dell'accuratezza dei live action Disney e i Fasci in difesa della memoria dell'infanzia degli anni Novanta non riescono proprio a mandare giù l'idea che la loro tanto amata sirenetta bianca. Non voglio nemmeno ritornare sulla polemica di quanti, nel tentativo di nascondere il loro sincero e genuino fastidio razzista, si arrampichino sugli specchi improvvisandosi esperti del folklore danese, o mitologia greca perché le sirene nel folklore africano, esistono".

Quanto alla protagonista, Halle Bailey, aveva risposto così alla polemica: "Ero felicissima quando sono stata scelta - ha risposto alle polemiche l’attrice Halle Bailey - All’inizio però mi sono sentita come se questo ruolo fosse quasi troppo grande per me. Ancora adesso credo di sognare se ci penso. Sono così grata e felice per aver avuto questa splendida opportunità. Le critiche? Provo a non farmi condizionare delle cose negative. La mia Ariel sarà bellissima e sono tanto contenta di far parte di un cast così speciale".

Dal canto suo, il regista Rob Marshall, è sempre stato molto entusiasta della scelta della sua Sirenetta Halle Bailey: "Possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, gioventù, innocenza e sostanza, oltre a una gloriosa voce da cantante: tutte qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico".

A proposito della voce, il film includerà le amate canzoni di Menken-Ashman tratte dal film d'animazione originale e anche alcune musiche inedite di Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.