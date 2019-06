La seconda vita di Giordana Angi: "Ho trovato me stessa e mi racconto con sincerità"

La storia artistica di Giordana è iniziata in realtà ben prima dell'ingresso nel talent di Maria De Filippi. Nata a Vannes in Bretagna, ma poi cresciuta a Latina (e infatti scrive indifferentemente in francese e in italiano), Giordana ha avuto la prima occasione nel 2012, con Sanremo Giovani. Nel 2016 Tiziano Ferro l'ha scoperta e ha deciso di puntare su di lei, producendo il singolo "Chiusa con te (xxx)", dopodiché Giordana ha firmato il brano con cui Nina Zilli si è presentata a Sanremo nel 2018, "Senza appartenere". Insomma i semi perché la pianta germogliasse erano tutti lì, ma ancora mancava qualcosa... "Le occasioni ci sono state, ma la verità è che non ero pronta - spiega lei -. Credo che la vita ti dia quello che serve al momento giusto. Io non ero pronta e lo sapevo. Non so se lo sono adesso, ma sicuramente ho una serenità e un’esperienza diversa, che perlomeno mi permette di fare delle cose di cui vado fiera". Cosa ti mancava all'epoca? A 17 anni, quando ho fatto Sanremo, ero appena uscita dalla mia cameretta, mi stavo cercando, tante cose di me non le avevo ancora capite. Non ero serenissima. Da quel giorno a oggi sono diventata un po’ più donna. Adesso come stai vivendo questo momento? I sentimenti che prevalgono sono la gratitudine e lo stupore. Non riesco ancora a pensare di essere io al centro di questa cosa. La tua scrittura è molto particolare e spesso tratta temi spinosi. Al di là della visibilità credi che "Amici" ti abbia permesso di espimere il meglio di te stessa? Credo che "Amici" sia stato il posto giusto dove farmi conoscere. Per quasi otto mesi ho avuto la possibilità di fare ascoltare le mie canzoni, di mettermi alla prova e anche di imparare a cantare perché comunque lavorare con quei coach mi ha fatto crescere moltissimo. E poi oltre alla canzoni ho avuto modo di farmi conoscere per quella che sono come persona, che poi è la stessa che metto nei miei brani. Lo considero un privilegio. E’ stata assolutamente la casa giusta.

Nell'Ep "Casa" ci sono sei pezzi firmati da te. Che arco temporale coprono?

In realtà con due, “Chiedo di non chiedere” e “Quante volte ad aspettarti”. Per “La casa” c’era già un’idea ma l’abbiamo completata durante il percorso. “Questa è vita” l’ho scritta proprio dentro la casetta e anche “Ti ho creduto” è nata nello stesso periodo. Alla fine



Quali sono le situazioni in cui preferisci scrivere?

Le ultime settimane in casetta erano perfette, perché ero rimasto con Rafael, quel ballerino cubano dolcissimo con cui, per forza di cose, non parlavo molto, quindi c’era una serenità meravigliosa per concentrarmi sulla musica.



Per te l'ispirazione è qualche che arriva di getto o è un lavoro di limatura che ti prende tempo?

Sicuramente alla base c’è l’idea ed è urgente. Per esempio quando mi innamoro diventa un’urgenza scrivere. In quel caso la melodia esce insieme al testo in maniera quasi spontanea. Ma sugli argomenti più delicati ho bisogno di tempo per sistemare. Le canzoni spesso stanno a lungo nel cassetto prima di prendere forma, perché non vorrei mai rappresentare un pensiero che non mi appartiene. Negli ultimi tempi ho sentito di aver fatto passi avanti.



In genere parti dal testo o dalla musica?

Io scrivo molto, ho un diario in cui scrivo tutti i giorni. Le idee quindi sono sempre testuali anche se ogni tanto ho voglia di un determinato mood per sfogarmi, quindi magari parto di base con un batteria rock e poi ci costruisco sopra.



Nel corso dell'anno le critiche di Rudy Zerbi sono state una costante. Avete fatto pace?

Assolutamente, ma non abbiamo mai litigato. Lui dice quello che pensa e fa bene. E’ venuto al mio instore e ha comprato il cd.



Credi che una situazione di critica continua di quel tipo possa essere utile per formare una piccola corazza?

A me ha aiutato intanto perché mi ha spinto a mettermi in discussione, anche se è una cosa che faccio già spontaneamente. E poi mi ha permesso di poter far vedere una parte del mio carattere che probabilmente senza le sue correzioni non avrei potuto tirar fuori. Tutte le difficoltà aiutano nella vita.



Di contro Loredana Bertè ti ha sempre difesa e nell'ultima puntata è arrivata a dire "è nata una stella". Avete parlato di fare qualcosa insieme?

Loredana è stata carinissima, è venuta da me anche dopo la finale ma abbiamo chiacchierato del più e del meno, non è mai stata affrontato questo argggomento. Certo, se ci fosse la possibilità non mi tireri indietro.



In compenso hai scritto alcune canzoni per il nuovo album di Tiziano Ferro...

Dovrebbero essere quattro pezzi, uno è quello che dà il titolo all’album, "Accetto miracoli", l’altro è quello uscito settimana scorsa, "Buona (Cattiva) sorte". Per il resto… devo tenere la bocca cucita.



Adesso fino a metà luglio avrei un vero e proprio tour de force promozionale. Come ti senti a incontrare dal vivo i tuoi fan?

Il calendario di instore sarà davvero intenso. Ma sarà bellissimo guardare la gente negli occhi e capire che hanno apprezzato la verità nei testi. Lo so perché me lo dicono. In tanti sono venuti a dirmi che ascoltando alcune mie canzoni hanno superato un momento difficile. Mi sembra assurdo ma se fosse davvero così sarei davvero molto orgogliosa.



Questa cosa ti mette un po' di responsabilità nel momento in cui scrivi una canzone?

L’ho sempre avuta, perché nel momento in cui scrivi una cosa che può ascoltare anche una persona sola io non vorrei mai dire delle cazzate. Cioè, magari lo sono anche ma sono quello che sento. Una persona può anche non apprezzare quello che scrivo ma io ho il dovere di raccontarlo per come è. La sincerità è fondamentale.