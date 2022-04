La romantica dedica di Vincent Cassel alla moglie Tina per i suoi 25 anni: "Ti amo fino alle stelle"

Gala "Pace for Peace", ecco i ballerini che danzeranno per l'Ucraina

La loro love story, nata nel 2015, quando i due si sono conosciuti su una spiaggia di Biarritz, ha inizialmente suscitato dubbi e perplessità. Lui, affascinante, famoso, single, dopo il divorzio da

Monica Bellucci nel 2013

, ma già "attempato", lei, bellissima modella brasiliana ma di ben 31 anni più giovane. "Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata", ha detto Cassel in un’intervista a Vanity Fair: "Forse sulla carta non ci saremmo scelti, è vero, ma è successo...".

E ha funzionato. La proposta di matrimonio nel 2018, la loro prima figlia un anno dopo. E adesso, a sette anni di distanza da quel colpo di fulmine, i due camminano ancora abbracciati sulla spiaggia e per la sua Tina, Vincent ha solo parole di amore.

