La "reunion" tra Brad Pitt e Jennifer Aniston rende tutti felici, tranne Angelina: "Irrispettoso..."

Mentre i fan dell'ex coppia Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno accolto con entusiasmo la loro "reunion" sul palco dei Sag Awards l'altra notte, l'ex moglie della star di "Cera una volta... a Hollywood" potrebbe non averla presa bene. Fonti hanno rivelato a The Sun che l'attrice ha trovato il discorso dell'ex marito "irrispettoso e irriverente..." nei suoi confronti.

Ma cosa ha detto il bel Brad?

Come sempre l'attore non si è risparmiato e con un pizzico di ironia e qualche battuta di troppo sul suo stato di single, parlando del suo ruolo nel film per il quale ha ricevuto la statuetta, ha sottolineato: "Siamo onesti, era una parte difficile, un tipo che si droga, sta senza camicia e non va d’accordo con sua moglie; è stato un grosso sforzo“.

La star hollywoodiana ha poi aggiunto: "Conosciamo il dolore, conosciamo la solitudine e li portiamo sullo schermo. Conosciamo momenti di grazia, abbiamo avuto momenti di saggezza e li portiamo sullo schermo.... (...), ma bisogna muoversi verso il progetto successivo e continuare a raccontare storie“.

Menzionando i progetti personali non andati a buon fine i riferimenti nemmeno tanti velati al suo matrimonio fallito con Angelina qualche battuta al vetrriolo neppure tanto velata, tra l’altro presente alla cerimonia, sono stati per tutti abbastanza chiari.

E anche la star di "Maleficent" non può non averli colti...

Tutt'altra reazione per un'altra ex di Brad, Gwyneth Paltrow, che ha avuto una storia d'amore con l'attore dal 1994 al 1997 (Pitt cominciò poi nel 1998 a frequentare la Aniston con cui si è sposato nel 2000 per divorziare nel 2005. L'attrice di "Sliding Doors" e "Amore a prima vista" si è infatti congratulata con la collega Aniston per la sua vittoria ai Sag con un commento su Instagram.

