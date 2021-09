"La ragazza di Stillwater", clip in anteprima del nuovo film di Matt Damon

Un potente e commovente film drammatico con Matt Damon e Abigail Breslin. Dal regista vincitore del Premio Oscar Tom McCarthy dal 9 settembre arriva in sala "La ragazza di Stillwater". Con la figlia condannata in carcere a Marsiglia per un omicidio che sostiene di non aver commesso, Bill Baker, un operaio disoccupato, si organizza per farle visite periodiche. Tgcom24 offre una clip in esclusiva.