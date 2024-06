La Prima Estate, primo weekend all'insegna di Jane's Addiction, Dinosaur Jr., Phoenix

La terza edizione de La Prima Estate è partita a bomba a Lido di Camaiore (Lu) con il primo dei due weekend previsti. Il giorno d'esordio è andata in scena una specie di Versiliapalooza in cui si sono visti pezzi di storia alt-rock, con i redivivi Jane's Addiction di Perry Farrell in formazione originale con Dave Navarro, e i Dinosaur Jr. in forma smagliante con la loro carica ultra sonora che non cede alle mode passeggere. Non sono stati da meno i crudi e graffianti Sleaford Mods con il loro post-punk della working class Uk. Dopo una seconda sera che è stata un omaggio alla storia notturna della Versilia con la Kama Kama History, i Phoenix di Thomas Mars hanno stregato i presenti con una performance sentita e brillante dove hanno proposto i successi della loro carriera sonora art pop raffinata e catchy senza la patina freddina dei loro dischi.