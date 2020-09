La musica di Paolo Conte sbarca al cinema 

"Non ho mai avuto velleità di successo personale, tengo molto al successo delle canzoni questo sì e in questo non mi do limiti". Una frase che esprime tutto il pensiero di Paolo Conte. Il documentario di Giorgio Verdelli, "Paolo Conte - Via con me", dopo l'anteprima a "Venezia 77" uscirà in ben 270 sale il 28-29 e 30 settembre.