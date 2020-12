La magia del Natale cantata da Tiziano Ferro

Visto l'avvicinarsi imminente delle feste, esce "Casa a Natale", il nuovo singolo di Tiziano Ferro estratto da "Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri". Il brano racconta con un linguaggio quasi cinematografico un piccolo scorcio di vita nei giorni che precedono il Natale di una persona in un momento dubbioso e incerto, e sebbene scritto in un tempo ormai distante dal nostro attuale, fotografa un sentire comune a molti in questo periodo complesso. "Nella cultura in cui sono nato il Natale diventa sempre qualcosa: amplifica sensazioni, emozioni, aspettative, delusioni, la percezione stessa delle cose", spiega Tiziano a proposito.