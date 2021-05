La figlia di Jimmy Page pazza di Thomas dei Maneskin

Instagram

Sono tantissime le celebrità che in queste ore si stanno complimentando con i Maneskin per la vittoria all'Eurovision. Tra questi anche una figlia d'arte molto speciale: la primogenita cinquantenne del chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page. Scarlet via Instagram ha infatti ammesso di aver tifato per loro, dedicando in particolare una storia al suo preferito: il musicista ventenne Thomas Raggi (detto "Er Cobra").