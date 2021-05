Eurovision: "Damiano dei Maneskin si sottoporrà a test volontario anti-droga"

I Maneskin conquistano l'Eurovision 2021 con la canzone "Zitti e buoni". Dopo le lacrime e la gioia il quartetto si è presentato in conferenza stampa. Damiano è arrivato con una bottiglia di champagne, con cui ha innaffiato i compagni, e ha intonato il coro da stadio di "Seven nation army" dei White Stripe che aveva accompagnato la vittoria dell'Italia ai Mondiali di calcio del 2006. Come allora, anche in questa occasione ad essere sconfitta è la Francia.