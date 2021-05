Eurovision 2021, polemiche sui Maneskin tra droga, baci gay e censura

Neanche il tempo di festeggiare e i Maneskin sono finiti nell'occhio del ciclone. In un video che ha iniziato a circolare sui social si vede la band ripresa mentre è nella postazione "green room". A un certo punto durante la diretta tv si vede Damiano che abbassa la testa sul tavolo della delegazione italiana ed Ethan che gli dà un colpetto quando si accorge delle telecamere. II cantante è finito così nel mirino della Rete che lo accusa di aver sniffato cocaina e in molti hanno chiesto la squalifica dell'Italia. Ma il cantante nella conferenza stampa della notte ha rimandato al mittente ogni accusa: "Io non uso droghe. Non dite una cosa del genere".

Il gruppo rock ha vinto con il brano "Zitti e buoni", con 524 voti superando la Francia. E la polemica a margine della loro vittoria è arrivata proprio dai fan d'Oltralpe che hanno chiesto la squalifica del gruppo italiano.

Durante la conferenza stampa post vittoria, un giornalista ha riportato il tweet virale spiegando dell'accusa che girava sul web. Damiano ha spiegato che la droga non c’entra nulla ma che Thomas aveva rotto un bicchiere, ribadendo poi non farne uso. Poco dopo anche sul loro account social i Maneskin hanno categoricamente smentito le accuse: "Siamo scioccati dalle voci che stanno circolando rispetto al fatto che Damiano faccia uso di droghe. Noi non ci droghiamo e siamo contro le droghe. Siamo pronti a fare dei test di controllo perché non abbiamo niente da nascondere. Siamo venuti qui solo per suonare la nostra musica. Il rock'n'roll non morirà mai. Vi amiamo tutti".

Il finale dell'Eurovision 2001 ha visto il proverbiale bis sul palco dell’Ahoy Aren dei Maneskin dopo che il gruppo è stato proclamato vincitore e premiato. E la band ha festeggiato a suo modo. Damiano ha baciato sulle labbra Ethan e Thomas e poi il quartetto romano si è preso una "rivincita" sul regolamento che li aveva costretti a ripulire il loro brano dalle parolacce. Una censura che il gruppo aveva accettato, ma non condiviso. Così dopo la vittoria si sono voluti togliere un sassolino dalla scarpa e hanno scelto di interpretare la versione originale della loro canzone.

Sono sorti dubbi su una possibile squalifica post gara della band, ma il regolamento degli Eurovision non parla di censura dopo la vittoria...