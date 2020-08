Tanta paura ma per fortuna nulla di grave per Ireland Baldwin, la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger , aggredita e derubata in un parcheggio. La giovane modella e attrice, 24 anni, ha postato su Instagram le immagini del suo volto tumefatto scrivendo un lungo post: "Sono stata attaccata da una donna che era completamente fuori di testa per la droga e alla disperata ricerca di denaro".

Ireland Baldwin, disavventua in un parcheggio Instagram 1 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Mi ha colpita in faccia in un parcheggio e ha preso le mie cose ed è saltata su un'auto per la fuga mentre suo marito partiva", ha scritto la Baldwin, descrivendo la brutta disavventura vissuta: "È stato tutto risolto dalla polizia e lei è stata arrestata. Fortunatamente c'erano dei testimoni e sono stata assistita molto rapidamente".

La giovane, che è l'unica figlia di Alec, 62 anni, e Kim, 66 anni, sposati dal 1993 al 2002, ha anche aggiunto che la polizia le ha subito riferito di molti incidenti simili, che nell'ultimo periodo si sarebbero verificati più frequentemente.

"Le persone sono alla disperata ricerca di soldi in questo momento a causa del Coronavirus e delle mancanza di lavoro", ha scritto Ireland "Ci sono molti furti e rapine in corso."

Nel condividere la sua esperienza Ireland ha voluto ricordare ai suoi fan di "stare attenti e consapevoli... Questi sono tempi davvero difficili e dobbiamo guardarci l'un l'altro", ha aggiunto.

LEGGI ANCHE>

Ireland Baldwin in topless su Instagram: "Mi piaccio come sono, con le mie curve abbondanti..."



Il suo post è stato accolto da una raffica di commenti di sostegno, compreso quello della sua matrigna Hilaria Baldwin, che ha scritto: "Sono così felice che tu sia al sicuro adesso. Ti vogliamo bene".

L'incidente è avvenuto una settimana dopo che Ireland aveva festeggiato sei anni "senza anoressia e bulimia" postando un video su Instagram. La star di "Grudge Match" ha infatti combattuto in passato contro disturbi alimentari di varia natura: "Oggi sono sei anni in cui sono libera dall'anoressia e dalla bulimia e da tutte le altre mie compulsioni alimentari con cui ho lottato per molti anni. Quindi puoi farlo anche tu".