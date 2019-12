La figlia Bruce Lee fa causa a catena fast food per aver usato l'immagine del padre

Dopo essersela presa con Quentin Tarantino, che in "C'era una volta a Hollywood" aveva rappresentato Bruce Lee come uno sbruffone, la figlia del campione di arti marziali ha trascinato in tribunale una catena di fast food cinese. La Bruce Lee Enterprises di Shannon Lee ha infatti accusato Kungfu Catering Management di aver usato per 15 anni l'immagine del padre nel logo, senza però pagare i diritti di proprietà intellettuale.