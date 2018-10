La Festa del Cinema rende omaggio a Carlo Vanzina: in mostra locandine e foto di scena

L’iniziativa è parte integrante di “Accadrà sul Red Carpet”, rassegna di musica, danza, arte e cultura ideata che coinvolge il centro storico di Roma nella Festa del Cinema stendendo un tappeto rosso nei luoghi più suggestivi. E proprio accanto al tappeto rosso lungo Via Condotti sono stati disposti i totem della mostra, che dopo l'inaugurazione di domenica 21 ottobre sono stati successivamente spostati alla Casa del Cinema di Villa Borghese.



“A pochi mesi dalla sua scomparsa – commenta Enrico Vanzina, sodale inseparabile in tutto il percorso artistico – mio fratello Carlo si rimette a camminare per le vie di Roma. Lo farà in Via Condotti per salutare i suoi amici, i suoi colleghi e la gente romana che lui tanto amava. Sarà circondato dalle immagini della sua lunga galoppata nel mondo della celluloide. Sarà una Festa all’interno della Festa del Cinema”.