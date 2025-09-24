Logo Tgcom24
La clip esclusiva

"La famiglia Leroy", ritratto intimo e divertente con Charlotte Gainsbourg

Il film diretto da Florent Bernard arriva nei cinema italiani dal 25 settembre. Tgcom24 offre una clip esclusiva

24 Set 2025 - 08:54

"La famiglia Leroy", il film diretto da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry e Hadrien Heaulmé, arriva nei cinema italiani dal 25 settembre. Un ritratto di famiglia, realistico, divertente, intimo e in parte autobiografico in cui Bernard - al suo esordio nel lungometraggio - rappresenta la disgregazione e la ricerca disperata di riunione di una famiglia composta da madre, padre e due figli adolescenti. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

La trama

 Sandrine, magistralmente interpretata da Charlotte Gainsbourg, dopo vent’anni di matrimonio comunica a figli e marito di volersi separare, una decisione non improvvisa ma frutto di anni di stanchezza e disinnamoramento. Christophe, inguaribile nostalgico, cerca di ricucire il rapporto d’amore con un viaggio nei luoghi simbolici della storia della loro famiglia, che si rivelerà però rocambolesco, difficile, profondo e lontano dal raggiungere gli obbiettivi immaginati.

charlotte gainsbourg
cinema

