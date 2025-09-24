"La famiglia Leroy", ritratto intimo e divertente con Charlotte Gainsbourg

"La famiglia Leroy", il film diretto da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry e Hadrien Heaulmé, arriva nei cinema italiani dal 25 settembre. Un ritratto di famiglia, realistico, divertente, intimo e in parte autobiografico in cui Bernard - al suo esordio nel lungometraggio - rappresenta la disgregazione e la ricerca disperata di riunione di una famiglia composta da madre, padre e due figli adolescenti. Tgcom24 offre una clip esclusiva.