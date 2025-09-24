"La famiglia Leroy", ritratto intimo e divertente con Charlotte Gainsbourg

Il film diretto da Florent Bernard arriva nei cinema italiani dal 25 settembre. Tgcom24 offre una clip esclusiva
"La famiglia Leroy", il film diretto da Florent Bernard con Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Lily Aubry e Hadrien Heaulmé, arriva nei cinema italiani dal 25 settembre. Un ritratto di famiglia, realistico, divertente, intimo e in parte autobiografico in cui Bernard - al suo esordio nel lungometraggio - rappresenta la disgregazione e la ricerca disperata di riunione di una famiglia composta da madre, padre e due figli adolescenti. Tgcom24 offre una clip esclusiva.
Sandrine, magistralmente interpretata da Charlotte Gainsbourg, dopo vent’anni di matrimonio comunica a figli e marito di volersi separare, una decisione non improvvisa ma frutto di anni di stanchezza e disinnamoramento. Christophe, inguaribile nostalgico, cerca di ricucire il rapporto d’amore con un viaggio nei luoghi simbolici della storia della loro famiglia, che si rivelerà però rocambolesco, difficile, profondo e lontano dal raggiungere gli obbiettivi immaginati.
Commenti (0)