La Dark Polo Gang torna... alle origini: ecco "Dark Boys Club"

Tra beat crudi e strofe dalla metrica affilata, nei dieci brani che compongono “Dark Boys Club” sono presenti tantissime collaborazioni coi nomi di punta del rap e della trap italiana: in “Savage” Pyrex e Wayne cantano con Tedua, mentre in “Pussy” Tony è insieme a Salmo e Lazza, e ancora in “Dark Love Gang” troviamo Pyrex con Ketama, in “Amiri Boys” Tony in duetto con Capo Plaza e in “Biberon” la Dark Polo Gang al completo con DrefGold e Anna per una produzione firmata Sick Luke e Charlie Charles. Il mixtape arriva dopo la collaborazione internazionale con uno dei personaggi di punta della trap spagnola, il rapper Kidd Keo sul suo brano "Loco", pubblicato a febbraio 2020.

La Dark Polo Gang è un collettivo trap italiano, nato a Roma nel 2014 composto da Dark Wayne/Wayne Santana (Umberto Violo), Tony Effe (Nicolò Rapisarda), Dark Pyrex/Pyrex (Dylan Thomas Cerulli). Il precedente "Trap Lovers” ha segnato un importante momento nella carriera del collettivo capitolino: si tratta del primo disco ad essere stato pubblicato per una major (Virgin Records/Universal Music Italia) e anche il primo lavoro realizzato senza Dark Side, che nel 2018 ha ufficialmente lasciato la DPG Gang per intraprendere una carriera solista.

