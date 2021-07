La Corte rigetta la richiesta di Britney Spears di liberarsi dalla tutela del padre

La bocciatura della sua richiesta non è in risposta al 'j'accuse' della cantante della scorsa settimana, quando nell'ultima udienza ha rilasciato una dichiarazione shock in tribunale. Il giudice non può infatti esprimersi direttamente sulla dichiarazione, a meno che non venga presentato un appello formale per mettere fine alla tutela del padre.

I documenti, riportano i media americani, hanno come obiettivo quello di approvare la società Bessemer Trust come "co-conservator", ovvero affiancare il padre della star nelle tutela legale, ma sono stati anche l'occasione per il giudice di ribadire che non intende rimuovere il padre della cantante dalla conservatorship.

