Britney Spears, parla la sorella: "Pronta a sostenerla, la amo"

Tgcom24

Dopo la testimonianza di Britney Spears presso la Superior Court di Los Angeles nella lunga battaglia legale che la oppone al "padre padrone", interviene anche la sorella della popstar, Jamie Lynn, cantante country e attrice. E lo fa per sostenerla. Su Instagram giura che se non l'ha fatto prima è solo per una questione di rispetto e aggiunge: "Sono contenta che abbia deciso di usare la sua voce, come le avevo consigliato di fare anni fa".