La Cina contro Keanu Reeves per il suo supporto al Tibet: cancellati i suoi film dalle piattaforme streaming

I rapporti tra Cina e Tibet sono sempre un argomento delicato e a farne le spese questa volta è stato Keanu Reeves. Lo scorso 3 marzo l'attore ha partecipato all'annuale Tibet House Benefit Concert insieme ad altri artisti come Patti Smith, Cyndi Lauper e Iggy Pop.

E proprio per il supporto alla causa tibetana, sono stati cancellati dalle piattaforme cinesi di streaming la maggior parte dei film in cui recita, da "Point Break" a "Matrix" , passando per "Speed" , "Tutto può succedere" , "La casa sul lago del tempo" e "John Wick" .