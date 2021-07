L'ultimo saluto a Libero De Rienzo: commozione ai funerali a Paternopoli

Leggi Anche Mistero sulla morte di Libero De Rienzo: dal cellulare forse le risposte sulle ultime ore

Si è trattato di una cerimonia semplice, attraversata dalla commozione. Il feretro, giunto da Roma intorno alle 15 nel cimitero di Paternopoli, il piccolo centro irpino della Valle del Calore di cui è originario la famiglia paterna, è stato benedetto dal parroco don Rocco Salierno e poi trasferito nella cappella di famiglia.

Sulla bara è stato deposto un cuscino di girasoli, fiore molto amato da Libero "Picchio" De Rienzo. Insieme alla compagna dell'attore e al padre, il giornalista Fiore De Rienzo, meno di cento persone, in prevalenza di Paternopoli, hanno assistito al rito nel rispetto delle normative anti Covid, come mercoledì aveva sottolineato il sindaco di Paternopoli, Salvatore Cogliano, dopo che l'avvocato Piergiorgio Assumma, legale della famiglia De Rienzo, aveva annunciato lo svolgimento del funerale "non in forma privata".

Sempre nella giornata di mercoledì, dopo un contatto tra il sindaco e il padre dell'attore, è stato concordato il rito secondo le modalità con

cui poi si è svolto. Sia la compagna che il padre di Libero De Rienzo non hanno rilasciato dichiarazioni ai numerosi giornalisti e troupe televisive presenti.

Ad accompagnare il feretro sono stati il padre di Libero, la compagna Marcella e l'attore Stefano Fresi.