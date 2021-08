L'estate "rovente" della sexy Demi Moore

L'estate volge al termine ma per Demi Moore è ancora "rovente". La bella attrice ha infatti postato uno scatto mozzafiato con la didascalia: "red hot summer". In costume intero rosso alla Baywtch, coi lunghi capelli castani sciolti sulle spalle la star di "Ghost" sfoggia un forma smagliante e una linea perfetta. Pochi giorni fa era stata fotografata in bikini in Croazia e anche in quell'occasione le sue curve sexy avevano superato il test dell'età: a 58 anni Demi sembra una ragazzina.



L’attrice si avvicina alla soglia dei 60 anni senza minimamente mostrare sul suo corpo i segni del tempo che passa, grazie ad allenamenti costanti di cardio, yoga e pilates e ad una dieta crudista basata su vegetali crudi e frutta secca, succhi, frullati, zuppe, semi e noci.

Con le figlie avute dall'ex Bruce Willis: Tallulah, 27 anni, Scout, 29, e Rumer, 32 Demi ha posato di recente per un brand di costumi di cui è anche investitrice e che è noto proporre modelli inclusivi, adatti per tutte le età e per tutte le forme.

Demi Moore in costume con le figlie tra amore e body positivity

E su Instagram ha spiegato il concept della campagna: "Nell'ultimo anno, la connessione umana è diventata più cruciale che mai. Sono stata una sostenitrice di Andie Swim fin dall'inizio come investitrice, e ora, più che mai, mi sembrava il momento perfetto per unirmi a loro nel dare il benvenuto a un'estate di libertà e unione. Soprattutto condividendola con le mie figlie! Era importante per me includere le mie figlie in questa campagna, e spero che altri colgano le opportunità nella loro vita per creare connessioni significative e celebrare ogni momento con le persone che amano".

