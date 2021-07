15 luglio 2021 10:51

Demi Moore e la figlia Rumer Willis sfoggiano curve e lato B da applauso in spiaggia

Da Santorini a Mykonos passando per Creta Demi Moore e la figlia Rumer Willis si stanno godendo una lunga vacanza in Grecia. In spiaggia con alcune amiche e i suoi immancabili adorati cagnolini l'attrice sfoggia un corpo impeccabile. Ma è la bella primogenita di Bruce Willis e Demi a catalizzare l'attenzione con il suo stringatissimo bikini che mette in evidenza un lato B da applauso.