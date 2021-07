Demi Moore, vacanza greca da madrina: guarda gli scatti del battesimo della sua figlioccia

Demi Moore, vacanze greche da madrina Facebook 1 di 13 Facebook 2 di 13 Facebook 3 di 13 Facebook 4 di 13 Facebook 5 di 13 Facebook 6 di 13 Facebook 7 di 13 Facebook 8 di 13 Facebook 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Facebook 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Vacanze greche per Demi Moore e sua figlia Rumer Willis. La diva è volata a Santorini per qualche giorno di relax, sole, acqua cristallina e gite in barca e poi a Creta per un'importante occasione. L'attrice americana infatti ha partecipato al battesimo della figlia di una coppia di amici come madrina. Vestita in bianco con ghirlande floreali Demi è apparsa raggiante e in gran forma.