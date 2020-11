Rumer Willis festeggia i 58 anni di mamma Demi Moore sfogliando l'album dei suoi successi

Demi Moore e la figlia Rumer, una vita insieme sul set Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Con due genitori come Bruce Willis e Demi Moore, Rumer è cresciuta a pane e cinema. Per festeggiare i 58 anni della mamma, la figlia d'arte ha condiviso sui social alcunE tenere fotografie di loro due in posa sui set o in passerella. Ogni scatto è un'istantanea della carriera della Moore: dal caschetto di "Ghost" alla lingerie sexy di "Streaptease", fino alla testa rasata di "Soldato Jane".