Tenero scatto ricordo sul set di "Die Hard": Rumer Willis e papà Bruce/John McClane 

Rovistare tra i ricordi è una delle attività più gettonate durante la quarantena e dalla scatola delle fotografie del passato di Rumer Willis, figlia 31enne di Bruce Willis , ecco riemergere un tenero scatto. La piccola Rumer è in piedi di fronte a suo padre, Bruce nei panni dell'eroe di "Die Hard", John McClane proprio sul set del film: " John McClane per sempre ", scrive Rumer. Intanto Tallula, la più giovane delle figlie posta uno scatto nuda...

"Buon compleanno all'uomo che probabilmente ha visto le mie tette più di qualsiasi fidanzato..." scrive Tallulah, dedicando lo scatto al controverso fotografo Tyler Shields, che più volte ha immortalato la bella figlia di Bruce senza veli.

Nella foto ricordo postata da Rumer invece ecco papà Bruce insanguinato e sporco inginocchiato davanti alla figlia mentre i due si guardano negli occhi con amore. Lo stesso tenero e saldo amore che lega l'attore anche alle altre figlie avute da Demi Moore Scout, 28, e Tallulah, 26 e alla stessa ex moglie. Al punto che è con loro che Bruce sta trascorrendo la quarantena, lontano dalla moglie Emma Heming, 41 anni, che è la madre delle altre sue due figlie femmine Evelyn, cinque e Mabel, otto anni.

Una quarantena da separati davvero insolita, che i Moore/Willis stanno continuamente documentando sui social e che è stata spiegata di recente da Scout, che ha voluto giustificare questi insoliti accordi familiari:"Anche la mia matrigna Emma sarebbe venuta qui con le mie sorelline", ha spiegato durante un recente episodio di un podcast: "[Ma] mia sorella minore è finita in ospedale per un ago che le si è conficcato nel piede, e mentre mio padre era già partito per venire da noi Emma ha aspettato i risultati degli esami a Los Angeles, ma intanto è scoppiata la pandemia e non è più potuta partire...".

Nel frattempo Bruce ha già perso il compleanno di sua figlia Mabel, che ha compiuto otto anni il 1° aprile, e perderà probabilmente anche quello dell'altra figlia Evelyn Penn Willis, che compirà sei anni il 5 maggio.

La distanza, forzata, potrebbe minare gli equilibri familiari dell'eroe di "Die Hard"?

