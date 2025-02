"L'Avaro" di Molière con Ugo Dighero, un eroe moderno a teatro

Nella sua ostinata "avarizia", che lo porta non consumare, non sprecare, non spendere, Arpagone si trasforma così, come spiega il regista, in una sorta di "eroe, che sebbene non mosso da una spinta ideologica, è senz'altro, in opposizione, con la sua attitudine, all'economia capitalistica novecentesca e più in linea con la visione conservativa". Nella nostra contemporaneità orientata al consumo, definita dalla necessità di far circolare il danaro inseguendo una crescita economica infinita, il gesto conservativo e immobilista di Arpagone, dal punto di vista finanziario, suona quindi come sovversivo.