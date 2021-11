L'auto dei Ghostbusters rubata in Italia, scoperto l'autore del furto: è Fabio Rovazzi

Mistero risolto in merito alla scomparsa della mitica Ecto-1 dei Ghostbusters , utilizzata nei primi film degli anni 80. Portata in Italia per un giro promozionale in vista dell'uscita di "Ghostbusters: Legacy", doveva essere esposta a "Lucca Comics & Games" ma se ne erano perse le tracce. Ora la scoperta: l'auto è stata rubata da... Fabio Rovazzi .

In un video pubblicato su Instagram Rovazzi ha detto le sue condizioni per restituire la macchina: "Non stiamo scherzando. Se Ghostbusters Legacy non ci convincerà al 100% non rivedrete mai più la vostra Ecto-1. I cult vanno rispettati". Non resta dunque che aspettare l'uscita del nuovo capitolo della saga, che arriverà nei cinema il 18 novembre.