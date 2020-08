Lʼattore Cuba Gooding Jr. di nuovo nei guai, una donna lo accusa di violenze sessuali

Nuovi guai giudiziari per Cuba Gooding Jr., accusato di molestie sessuali da una donna, che ha dichiarato di essere stata violentata nel 2013 in una stanza d'albergo a New York. Il premio Oscar come miglior attore non protagonista per il film "Jerry Maguire" (1997) era stato già arrestato l'anno scorso per un reato simile, ma il processo non è ancora giunto ad una sentenza definitiva e l’attore si è sempre dichiarato innocente.