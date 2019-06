L'attore Cuba Gooding Jr. accusato di aver palpeggiato una donna

Cuba Gooding Jr. è stato accusato da una donna di molestie. L'attore, premio Oscar nel 1997 per "Jerry Maguire", avrebbe palpato il seno di una trentenne mentre era al Magic Hour Rooftop Bar and Lounge di New York. Secondo il racconto della vicenda di Page Six, la donna avrebbe spiegato che il divo era sotto effetto di stupefacenti. Tra i due sarebbe sorto un litigio che ha suscitato l'attenzione della security del locale, chiamata a intervenire.