L'"Alma" di Enrico Ruggeri è ancora curiosa: "Ho abbandonato le mie certezze con coraggio incosciente"

16 marzo 2019 11:04 Lʼ"Alma" di Enrico Ruggeri è ancora curiosa: "Ho abbandonato le mie certezze con coraggio incosciente" Il cantautore milanese ha pubblicato il 35.mo album della sua carriera. Tgcom24 lo ha incontrato

Trentacinque album pubblicati e non sentirli. A distanza di tre anni dal suo ultimo lavoro solista Enrico Ruggeri torna con "Alma", un album in cui si mette alla prova con soluzioni musicali per lui inedite senza farsi attirare dalle sirene del moderno a ogni costo. "Avevo bisogno di fare qualcosa di diverso - spiega -, ma l'esperienza dei Decibel mi ha lasciato il coraggio incosciente di pensare alla musica senza preoccuparsi di cosa sia di moda".

Con una carriera così lunga alle spalle tornare in studio per produrre qualcosa di nuovo può non essere semplice. Il rischio è quello di trovarsi a ripetere cose già sentite o di non avere sufficiente ispirazione. Per questo a volte servono delle piccole vacanze rigeneratrici, come quella che Enrico Ruggeri si è preso riunendo i Decibel tre anni fa. Due album e altrettanti tour insieme a Fulvio Muzio e Silvio Capeccia gli hanno lasciato un nuovo modo di approcciarsi al lavoro e anche un'energia nuova. Non è un caso che in "Alma" Ruggeri si presenti anche con un gruppo in gran parte rinnovato e che, per la prima volta dal 1981, non vede Luigi Schiavoone, il chitarrista a lungo suo braccio destro, tra i componenti. Aria nuova per non avere legami con il passato. "Con tre anni di distanza dal mio ultimo lavoro solista avevo bisogno di fare qualcosa che non fosse un album dei Decibel ma nemmeno che ripartisse da dove ci eravamo fermati nel 2016 - spiega Ruggeri -. Qualcosa di diverso".





Ruggeri si è così chiuso nel suo studio, senza scadenze o pressioni particolari, lavorando sui nuovi brani con il suo gruppo di musicisti. "Come sistema di lavoro ho esasperato quello che è il mio solito: arrivavo in studio suonando delle canzoni che nessuno della band conosceva. Ognuno si faceva la sua idea della canzone. Tra un prova e l’altra registravamo, poi magari la risentivamo e il giorno dopo la facevamo in un altro modo". Il risultato è un lavoro senza briglie, dove si può passare agevolmente dal rock più tradizionale a pezzi che omaggiano positivamente gli Ultravox a echi della melodia italiana anni 70. Una libertà figlia della parentesi vissuta con i Decibel. "Quella reunion mi ha lasciato il coraggio incosciente che hanno Fulvio e Silvio - spiega lui -, che non si occupano di nulla che riguardi la musica di oggi. Siamo andati insieme a Sanremo e loro non conoscevano nessuno! Ma se gli chiedi chi era il musicista che ha suonato negli Sparks dal 1972 al 1973 ti sanno dire anche dove abita. Questo distacco incredibile dal contingente da un punto di vista operativo è molto divertente. E l’altra grande lezione è di evitare di essere schiavo della tecnologia attuale". Muzio e Capeccia sono tra l'altro presenti nell'album non solo in forma di ispirazione: tre brani portano la loro firma.



L'album si snoda tra due poli importanti costituiti dall'apertura di "Come lacrime nella pioggia", primo singolo", e "Forma 21". La prima è significativa in quanto scritta da Pico, figlio di Enrico. "Lui ha fatto tre album anche se adesso è impegnato in altre cose che non ho ben capito, di fondo mi sembra un fricchettone - dice sorridendo Ruggeri -. Un giorno gli ho chiesto se aveva una canzone per me. Mi ha fatto sentire due pezzi: di uno mi piaceva la strofa e dell’altro l’inciso, e li ho assemblati. E uno dei due iniziava con questa frase, tipicamente alla Pico 'La paura che mi prende parte dal profondo di me', E da lì ho costruito un testo, che lui ha sottoscritto. Se no magari non me la dava neanche...". "Forma 21" è invece un brano ambizioso che si misura con un tema difficile come la morte, raccontata in prima persona prendendo spunto da quella di Lou Reed. "E’ la canzone che mi ha emozionato di più scrivere e cantare - dice il cantautore -. E’ nata da un messaggio postato sui social da Laurie Anderson. Forma 21 è un esercizio di Tai Chi, di cui Reed era un maestro e lei ha raccontato che è morto proprio che stava facendo questo esercizio, in cui le braccia si elevano verso il cielo. La cosa che mi ha colpito è una cosa che ho verificato anche io essendo stato presente alla morte di una persona: lo stupore, l’ultima espressione delle persone è di stupore. Una cosa che apre una serie di ipotesi affascinanti". Luca Carboni ha detto che la morte non è un argomento pop. "E ha ragione, tanto che questo non è un singolo - dice Ruggeri -. Ma in ogni caso si tratta di una canzone scritta positivamente, non è lugubre".