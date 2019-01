Enrico Ruggeri, che paura! Spaventoso incidente sull'autostrada

Grande spavento per Enrico Ruggeri. Il cantante è rimasto coinvolto in uno terribile incidente stradale dal quale è uscito illeso per miracolo. Insieme a lui c'erano altre tre persone. Il fatto è accaduto poco dopo Savona quando la macchina è andata in testacoda a causa del fondo stradale ghiacciato, slittando per 400 metri. In quel momento stavano passando su un viadotto e per fortuna il guard-rail ha retto all'urto.