Kristen Stewart sposerà la fidanzata Dylan Meyer

Per la star, che per la sua interpretazione di "Lady Diana in Spencer" di Pablo Larrain è data per possibile candidata agli Oscar quale migliore attrice, sarebbe la sua prima volta.

E mentre l'attrice non ha un profilo social, la sua Dylan sì e lì posta un po' della loro vita privata, foto di baci, dolci messaggi di compleanno, foto di famiglia. L'ultimo post è una foto di entrambe sdraiate su un tappeto in cui Dylan definisce Kristen una "principessa".

Si sono incontrate per la prima volta anni fa mentre lavoravano a un film, ma è stato solo sei anni dopo che si sono ritrovate alla festa di compleanno di un amico. Pubblicamente sono insieme dall'agosto 2019, quando sono state viste baciarsi e abbracciarsi in pubblico. Kristen in radio ha raccontato: "Il giorno in cui l'ho incontrata sono saltate tutte le mie certezze. Ero tipo: dove sono stata e come ho fatto a non conoscerti?", e ha deciso di dichiararsi dopo solo due settimane di frequentazione: "Era molto tardi, eravamo in un bar e io le ho detto: 'Sono così innamorata di te'".

Già a luglio si era parlato di un possibile matrimonio, per via di una foto pubblicata con due anelli all'anulare sinistro. Adesso è arrivata la conferma.

